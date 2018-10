Themenwoche "Deine Erde" bei Bibel TV

Nach dem vergangenen Sommer mit seinen Wetterextremen bewegt viele Menschen, ob der Umgang mit Natur, Umwelt und Gesundheit (un-)verantwortlich ist und welche Rolle der Mensch in diesem Dreiklang spielt



Als Anregung zur Auseinandersetzung hat Bibel TV die Themenwoche "Deine Erde" geplant. Von Sonntag, 7. Oktober bis Samstag, 13. Oktober stehen Dokumentationen, Spielfilme, Talkrunden, Kindersendungen und andere Beiträge auf dem Programm, die zum Staunen, Diskutieren, Nachdenken oder Nachmachen anregen sollen.