Theo Koll übernimmt das ZDF-Hauptstadtstudio

Der 60-jährige Theo Koll soll neuer Leiter des Berliner Hauptstadtstudios des ZDF werden. Er löst damit Bettina Schausten ab.



Nach neun Jahren wechselt Schausten als stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptabteilung Aktuelles in die Senderzentrale nach Mainz. Der bisherige Leiter der Hauptabteilung und stellvertretende Chefredakteur Elmar Theveßen geht für das ZDF in die USA.