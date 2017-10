Thomas Gottschalk: Nächstes TV-Aus

Auch die neueste Show von Thomas Gottschalk ist abgesetzt. Ob der 67-Jährige jemals wieder in einem TV-Format punkten kann?



Es waren gerade einmal zwei Folgen, die RTL ausstrahlte. Dabei klang das Konzept von "Mensch Gottschalk" doch ganz gut. Es sollte eine Art Halbjahres-Rückblick sein. Darin wurde über Themen gesprochen, die das Land bewegen. Allerdings schienen die Themen, die Zuschauer nicht dazu zu bewegen, einzuschalten. Nur 1,6 Millionen sahen sich Gottschalk und seine Gäste an.

Meldungen zu diesem Thema

RTL2 besonders scharf: "Die Reimanns" in UHD

Siebte Staffel "The Walking Dead" startet auf RTL 2

Fußball: WM-Quali auf RTL und Nitro

Nicht einmal Helene Fischer, die eigentlich immer für Quote sorgt, konnte Gottschalks Show retten. So gab RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer im Gespräch mit dem Medienmagazin "DWDL" bekannt, dass "Mensch Gottschalk" nicht weiterproduziert wird, denn der Sendeplatz von "Spiegel TV" am Sonntag ist ab Sommer 2018 nicht existent. So lautet jedenfalls die offizielle Begründung.

Schon mit dem Sat.1-Format "Little Big Stars", bei dem Kinder ihre Talente zeigen, konnte Thomas Gottschalk nicht punkten. Und wenn es ehrlich betrachtet wird, ist die TV-Karriere von Gottschalk seit dem Ende von "Wetten dass…?!" vorbei.

Allerdings nimmt es das Moderatorenurgestein gelassen. Gegenüber der "Bild" meinte er zur Absetzung von "Little Big Stars", dass er eh nur noch Sachen mache, die ihm Spaß bringen. Ob er es beim neuen TV-Aus wieder so sieht?