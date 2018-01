Thomas Gottschalk bekommt Fernsehpreis

Auch wenn er in letzter Zeit einen Quotenflopp nach dem anderen produzierte, so ist Thomas Gottschalk doch eins: Eine TV-Legende. Nun erhält er einen Preis für sein Lebenswerk.



Große Ehrung für Thomas Gottschalk (67): Der Showmaster, der lange den TV-Klassiker "Wetten, dass..?" moderierte, erhält am 26. Januar in Köln den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk.