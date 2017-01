Thomas Gottschalk geht bei Bayern 1 auf Sendung

Thomas Gottschalk geht im Bayerischen Rundfunk wieder mit einer Radio-Show auf Sendung. Bei Bayern 1 präsentiert er die großen Hits der Rock- und Popgeschichte.



Thomas Gottschalk ist zurück mit einer Radio-Show beim Bayerischen Rundfunk. Am kommenden Sonntag präsentiert er erstmals live aus dem Bayern-1-Studio im Münchner Funkhaus die großen Hits der Rock- und Popgeschichte von den 70ern und 80ern bis heute. Dazu gibt es die von Gottschalk bekannten Anekdoten und Sprüche, so der Bayerische Rundfunk.