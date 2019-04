Thomas Gottschalk präsentiert 50 Jahre ZDF-Hitparade

An diesem Samstag (27. April) wird die 50. Jubiläumsausgabe der ZDF-Hitparade von Thomas Gottschalk moderiert. Auf dem Programm steht natürlich viel Musik und viele Stammgäste des TV-Klassikers.



Sie ist Kult und zieht schon seit Generationen die Familien am Samstag vor den Fernseher: Die Hitparade. Vor 50 Jahren wurde sie das erste Mal mit "Hier ist Berlin! Das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer eins der Hitparade."anmoderiert. Am kommenden Samstag, 27. April, moderiert Thomas Gottschalk die Jubiläumsausgabe des TV-Klassikers im baden-württembergischen Offenburg.