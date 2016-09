Thomas Roth: "Tagesthemen"-Grußformel basiert auf John Lennon

"Kommen Sie gut durch die Nacht" - mit diesen Worten verabschiedet sich Thomas Roth in den "Tagesthemen" stets von den Zuschauern. Bevor er sich nun selbst komplett von der ARD-Nachrichtensendung verabschiedet, erklärt er den Hintergrund der Grußformel.



"Tagesthemen"-Moderator Thomas Roth (64) hat sich für seine Grußformel am Ende der Sendung von John Lennon inspirieren lassen. Roth, der am 2. Oktober zum letzten Mal die ARD-Nachrichten präsentieren wird, beendet seine Moderation stets mit den Worten "Kommen Sie gut durch die Nacht".