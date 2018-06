Thomas de Buhr regelt jetzt Geschäfte für DAZN

Die Angelegenheiten von DAZN werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig von Thomas de Buhr übernommen. Der Geschäftsmann wechselt nach vier Jahren bei Twitter zum Sportstreaming-Dienst.



Personalzuwachs beim Sportstreaming-Dienst DAZN. Thomas de Buhr leitet jetzt die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Executive Vice President Marketing & Commercial wird er ab Juli anstatt wie bislang bei Twitter nun in der neu geschaffenen Position beim Streamingdienst arbeiten.