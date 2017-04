Thor vs. Hulk im ersten Trailer zu "Thor: Ragnarok"

Das Marvel Cinematic Universe schickt den Donnergott Thor in sein drittes Abenteuer. Der erste Trailer verspricht ein großes Action-Feuerwerk und ein Zusammentreffen mit dem Hulk.



Es läuft nicht gut für Thor (Chris Hemsworth). Seine Widersacherin Hela (Cate Blanchett) hat seinen Hammer zerstört und ihn damit erheblich geschwächt. So kann Valkyrie (Tessa Thompson) den Donnergott gefangen nehmen. Sie liefert ihn umgehend dem Grandmaster (Jeff Goldblum) aus, der Thor in seine Gladiatoren-Kämpfe schickt.