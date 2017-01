"Those Who Can't": TNT Comedy zeigt zweite Staffel

Eine eher fragwürdige Unterrichtspraxis legt TNT Comedy künftig wieder jeden Montag an den Tag. "Those Who Can't" zeigt auch in der zweiten Staffel all das, was in der Schule eigentlich nicht laufen sollte.



Ab Montag drückt TNT Comedy wieder die Schulbank. "Those Who Can't" titelt die Serie, in der die Lehrer selbst den Unterricht stören. Adam Cayton-Holland, Andrew Orvedahl und Ben Roy sind nicht nur die Schöpfer und ausführenden Produzenten der Serie, sondern auch die Hauptdarsteller. Und in ihren Rollen gehen sie auch in der zweiten Staffel wieder voll und ganz auf. In "Those Who Can't" sehen sich die Chaos-Lehrer in der neuen Staffel einem neuen Rektor gegenüber - und wieder einer Menge neuer "Herausforderungen".