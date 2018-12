Thriller-Drama mit Starbesetzung: "Widows - Tödliche Witwen"

Als eine Gruppe von Kriminellen nach einem Geldraub bei einer Explosion ums Leben kommt, planen die Witwen der Männer ihren nächsten Coup. Der Thriller "Widows - Tödliche Witwen" von Steve McQueen ist die Neuverfilmung einer britischen Fernsehserie.



Eine Explosion verändert das Leben von Veronica Rawlings (Viola Davis) radikal. Nach einem Geldraub stirbt ihr sanftmütiger, aber krimineller Ehemann Harry (Liam Neeson) mit drei Komplizen, als der Fluchtwagen im Kugelhagel der Polizei explodiert. Zeit zum Trauern bleibt Veronica nicht, denn der Beklaute Jamal Manning (Brian Tyree Henry) verlangt die gestohlenen zwei Millionen Dollar von ihr zurück. "Weil's um mein Leben geht, geht's jetzt auch um deins", droht er der Witwe. Dass die Beute in Flammen aufgegangen ist, kümmert den korrupten Politiker genauso wenig, wie dass Veronica von Harrys Machenschaften nichts wusste. Sie hat einen Monat Zeit.