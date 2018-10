Thrillerserie "24 Hours - Two Sides of Crime" startet

Die neue ZDFneo-Serie "24 Hours - Two Sides of Crime" startet diesen Freitagabend. Darin hält ein Banküberfall mit Geiselnahme und aktivierten Zeitbomben eine Kleinstadt bei Brüssel in Atem.



Ab heute um 21.45 Uhr ist "24 hours - Two Sides of Crime" bei ZDFneo täglich zu sehen. In der Thriller-Serie fordern Bankräuber ein Lösegeld in Höhe von einer Million Euro. Ansonsten wollen sie das Gebäude samt Geiseln in die Luft jagen.



Die Polizei bildet eine Spezialeinheit. Diese besteht aus Einsatzleiter Ivo De Rouck (Johan Van Assche), den Verhandlungsführern Mercedes De Vos (Sophie Decleir) und Roeland Wagemans (Willy Thomas), dem unerfahrenen Unterhändler Ibrahim El Ghazoui (Lukas De Wolf) sowie Arne Michiels (Jereon Perceval) von der Bundespolizei. Mit Verhandlungsgeschick und Ermittlungstaktik versuchen die Männer herauszufinden, wer die Täter sind.