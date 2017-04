Thrillerserie "Blochin" – ZDF dreht Finale

Mit dem Tod von Blochins Tochter Grill endete die letzte Folge der ZDF-Thrillerserie "Blochin – die Lebenden und die Toten". Jetzt wird der Abschluss der Staffel mit dem Arbeitstitel "Blochin – Black Hole Sun" in Berlin gedreht.



Es war ein aufwühlendes Ende. Blochins Tochter Grille wurde erschossen und seit dem Herbst 2015 warten die Zuschauer, was nun passiert. Jetzt gab das ZDF bekannt, dass zurzeit der Staffelabschluss in Berlin gedreht wird. Mit dabei sind natürlich Blochin (Jürgen Vogel) und sein Schwager Dominik Stötzner (Thomas Heinze).