Thüringer Mediengespräch: Lokalsender im Fokus

Die Thüringer Landesmedienanstalt hat den Stand und die Zukunft der lokalen Medienwelten unter die Lupe genommen. Als Anlass dient das Thüringer Mediengespräch.



"Im Lokalen liegt die Zukunft" lautet das Resümee des Thüringer Mediengesprächs. Dies veranstaltete die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) anlässlich des 20. Jubiläums des Lokalfernsehens des Freistaats. Am vergangenen Dienstag nahmen dies 60 Fachleute und Gäste aus Medien, Politik und Wissenschaft zum Anlass, um sich auszutauschen.