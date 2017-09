TiVo’s Cubi im neuen Conax Arena Multiscreen Hub

Conax wird TiVo’s Cubi Solutions im neuen Conax Arena Multiscreen Hub vorinstallieren.



Wie die TiVo Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Entertainment-Technologie und Zuschaueranalyse, gestern bekannt gab, wird Conax die Cubi-Lösungen von TiVo in seine neue Conax Arena flexible Multiscreen vorinstallieren. TiVo Cubi Solutions wird demnach den Conax Arena Kunden beim Start zur Verfügung stehen.