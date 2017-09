TiVo und AT&T machen gemeinsame Sache

Technologie-Anbieter TiVo verlängert das Abkommen mit AT&T. Der amerikanische Pay-TV-Kanal bekommt so eine Lizenz für TiVos Patentportfolios bis 2025 zur Verfügung gestellt.



Wie die TiVo Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Entertainment-Technologie und Zuschaueranalyse, am 27. September bekannt gab, erweitert das Unternehmen die bestehende IP-Lizenz mit AT&T.