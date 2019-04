Tierdoku statt Live-Bericht: ARD und ZDF in Kritik

Die Entscheidung von ARD und ZDF, ihr Programm wegen des Brandes in der Kathedrale Notre-Dame in Paris nicht zu ändern, hat Kritik hervorgerufen.



Das Erste zeigte am Montag ab 20.15 Uhr die BBC-Dokumentation "Wilde Dynastien" mit einer Folge über Tiger. "Millionen Menschen fiebern mit der Kirche Notre Dame in Paris", twitterte etwa Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. "Warum muss man CNN einschalten während die ARD Tierfilme zeigt?"



Die Sender wiesen die Kritik zurück. ARD-Chefredakteur Rainald Becker nutzte gleichfalls Twitter: "Rate zu etwas mehr Sachlichkeit. Das Erste ist kein 24h Nachrichtenkanal und Gaffer TV machen wir auch nicht."