Til Schweiger dreht wieder neuen "Tatort"

Die Schauspieler Til Schweiger (55) und Fahri Yardim (38) drehen eine weitere "Tatort"-Folge und schnuppern dabei Nordsee-Luft.



Der Film entstehe zum größten Teil auf der zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk im Wattenmeer vor Cuxhaven, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch mit. Gedreht werde noch bis zum 25. April, zu sehen sei der Streifen voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten. Schweiger war zuletzt als suspendierter "Tatort"-Kommissar Nick Tschiller in der Folge "Off Duty" im Juli 2018 im Ersten zu sehen.