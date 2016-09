Tim Bendzko singt für RTL2

RTL2 zeigt wieder ein neues Testimonial und wechselt damit auch zu einem neuen Sänger. Um die Hot Bandidoz abzulösen, hat sich der Sender für Sänger Tim Bendzko entschieden.

Dieses Mal hat sich RTL2 keinen Geringeren als den deutschen Sänger Tim Bendzko an Bord geholt, dessen Song "Keine Maschine" aus dem Album "Immer noch Mensch" dem neuesten Testimonial zu Grunde liegt. Der Song aus dem am 21. Oktober erscheinenden Album wird gespielt, während unter anderem Szenen aus "Curvy Supermodel", "InTouch – Stars. Styles. Stories" und "Reich & Sexy" gemischt mit Szenen aus dem Video zu "Keine Maschine" gezeigt werden. Der Song wird außer im Testimonial zudem auch in den Werbetrennern von RTL2 eingespielt.