Tim Cook: VR hat weniger Potential als Augmented Reality

"Pokemon Go" hat das Thema Augmented Reality wieder in den Fokus der Tech-Branche gerückt. Apple-Chef Tim Cook zufolge ist die Technologie vielversprechender als der große Bruder VR.



Apple-CEO Tim Cook sieht großes Potential in Augmented Reality - der Erweiterung der Realität durch digitale Anwendung, wie es beispielsweise "Pokemon Go" macht. In einem Interview mit "ABC News" sprach er über seinen Blick auf Augmented Reality und Virtual Reality. Beide Technologien seien unglaublich interessant, konstatierte Cook. Jedoch sei Augmented Reality die größere der beiden Technologien, und das wahrscheinlich mit großem Abstand.