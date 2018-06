Tim Mälzer: Unfall bei Dreharbeiten für ProSieben-Show

Am Set der Sendung "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" kam es zu einem Unfall. Opfer war der Fernsehkoch Tim Mälzer.



TV-Koch Tim Mälzer (47) hat sich am Set einer ProSieben-Sendung verletzt. "Bei den Dreharbeiten zu einer neuen Show gab es einen kleinen Unfall mit professionell beaufsichtigter Pyrotechnik", erklärte ein Sprecher des Senders der "Bild"-Zeitung (Freitag). Dem Bericht zufolge soll Mälzer bei den Dreharbeiten zu einer neuen Folge "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" in Prag am Gesicht verletzt worden sein.