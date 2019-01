Tim Mälzer kehrt zu Vox zurück

Tim Mälzer findet exklusiv auf Vox sein neues bzw. altes zu Hause. Er bestreitet die neue Staffel von "Kitchen Impossible".



Tim Mälzer kocht künftig exklusiv auf Vox. Der Kölner Sender und der TV-Koch haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, wie Vox am Montag mitteilte. Am 3. Februar startet Mälzer bei dem Sender mit der vierten Staffel von "Kitchen Impossible", in der er Koch-Kollegen zum Duell herausfordert.