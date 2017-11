Tim Wiese will Titel bei "Promi-Darts-WM 2018" verteidigen

Der Ex-Nationaltorwart trifft im nächsten Jahr auf ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld. Neben der internationalen Profi-Darts-Elite werden auch acht prominente Darts-Fans um die Macht an der Scheibe kämpfen.



Am 6. Januar gibt es bei ProSieben die Neuauflage der der "Promi-Darts-WM ". Dabei treten unter anderem der 16-fache Weltmeister Phil "The Power" Taylor, der nach der offiziellen WM im Dezember vom Profisport zurücktreten wird, und der niederländische Doppel-Champion "Mighty Mike" Michael van Gerwen an.