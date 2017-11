Time Warner soll CNN verkaufen

In den Verhandlungen um die Übernahme des US-Medienkonzerns Time Warner durch den Mobilfunkriesen AT&T rückt der regierungskritische Nachrichtensender CNN immer mehr in den Fokus.



Um die Übernahme zu genehmigen, verlangt das Justizministerium den Verkauf des Nachrichten-Flaggschiffs CNN, wie die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. CNN ist das Nachrichtennetzwerk, das von Präsident Trump immer wieder als Lieferant von sogenannten "Fake News" bezeichnet wurde.