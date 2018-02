Es ist Wochenende und Besuch steht ins Haus? Als Gastgeber eines Filmabends sollte man einige Dinge bedenken, um seinen Gästen das bestmögliche Filmerlebnis zu bieten.



In den Zeiten von Netflix, Amazon Prime und anderen Internet-Streamingdiensten, kommt es immer häufiger vor, dass sich ein Paar oder eine Gruppe von Leuten dazu entschließt, einen Filmabend zu veranstalten. Da schon nach kürzerer Zeit die neuesten Serien und Kinofilme online streambar sind, ziehen die Meisten einen Filmabend in gewohnter Umgebung dem Kino vor. Hier unsere Tipps für einen gelungenen Filmabend.



Die Wahl des richtigen Films

Natürlich wird die Auswahl des Films meist schon im Vorhinein durch Abstimmung unter den Gästen ausgewählt. Ist dies nicht der Fall, hängt die Entscheidung auf den richtigen Film meist auf den Gastgeber. Hierbei sollten die Vorlieben der Gäste an erster Stelle stehen. Häufig fallen Horrorfilme und auch Komödien durch das Raster und die Entscheidung fällt auf einen Krimi oder Thriller, da die größte Schnittmenge an Gästen sich für dieses Genre interessiert. Der Film sollte allerdings spannend sein und auch einige Gags eingebaut haben, damit die Aufmerksamkeit nicht vom Film abschweift.