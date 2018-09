Tod von Burt Reynolds: Wer übernimmt im Tarantino-Film?

Nach dem Tod von Burt Reynolds stellte sich die Frage, wer im Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" dessen Rolle übernimmt. Sie kann jetzt beantwortet werden.



Der Schauspieler Bruce Dern (82, "Nebraska") springt nach dem Tod von Burt Reynolds beim geplanten Tarantino-Film "Once Upon A Time in Hollywood" ein. Dern soll einen alten Rancher spielen, auf dessen Farm der Sektenführer Charles Manson und dessen Anhänger in den 60er Jahren mehrere Monate lebten, wie am Donnerstag die Kinoportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" berichteten.