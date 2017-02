Tödliche Spaßgesellschaft: Karneval im Kölner "Tatort"

Wenn aus Spass tödlicher ernst wird: Im neuen Fall "Tanzmariechen" muss das Kölner "Tatort"-Duo Ballauf und Schenk den Mord an einer Tanzlehrerin mitten im Karnevalstrubel aufklären.

Auch im Präsidium wird Karneval gefeiert: Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär, r) geht als Vampir, während sein Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, l) nur widerwillig die Pappnase trägt. Bild: © WDR/Thomas Kost

Eine junge Frau springt von einer Brücke. Schnitt - neue Szene: Tänzerinnen einer Karnevalsgruppe springen und wirbeln über das Parkett. Der Karneval bildet in der Domstadt bekanntermaßen den Höhepunkt des Jahres, Zehntausende feiern fröhlich und ausgelassen - doch im neuen Kölner "Tatort", den die ARD passend zur fünften Jahreszeit am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, ist der Karneval eine todernste Sache.



Denn der Präsident des Karnevalsvereins "De Jecke Aape", Günther Kowatsch (Herbert Knaup), will ganz hoch hinaus: "Ich will die große Bühne, Fernsehen", schimpft er und treibt seine Tanztruppe an. Unter dem großen Druck ist den Mädchen der Spaß inzwischen vergangen. Zwischen den beiden Tänzerinnen Saskia Unger (Sinja Dieks) und Annika Lobinger (Natalia Rudziewicz) tobt ein harter Konkurrenzkampf um die Position des "Tanzmariechens".