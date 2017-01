Tolino-Allianz: Telekom verlässt Kindle-Konkurrent

Mit der Tolino-Allianz hat sich ein Buchhändlerbündnis erfolgreich als E-Book-Konkurrent zu Amazons Kindle etabliert. Trotzdem hat sich die Deutsche Telekom als Technologiepartner aus der Allianz zurückgezogen.



Seit fast vier Jahren macht die deutsche E-Book-Allianz Tolino dem US-Internetgiganten Amazon und seinem E-Reader Kindle erfolgreich Konkurrenz. Jetzt zieht sich der Technologiepartner des Buchhändlerbündnisses, die Deutsche Telekom, aus der Partnerschaft zurück. Die Telekom verkauft die Tolino-Technologieplattform an den japanisch-kanadischen E-Book-Hersteller Rakuten Kobo. Die Verträge seien kürzlich unterzeichnet worden, teilte die Telekom am Montag mit. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.