Tom Beck ermittelt wieder als "Einstein" bei Sat.1

Tom Beck ermittelt wieder. Die Sat.1-Serie "Einstein" geht in eine neue Staffel. Der Physiker, Frauenschwarm und Enkel des bekannten Wissenschaftlers Albert Einstein geht dabei Verbrechern an den Kragen.



Ab Dienstag (13. Februar) können "Einstein"-Fans bei Sat.1 die Fortsetzung der Crime-Serie sehen. Tom Beck spielt wieder den verrückten Professor Felix Winterberg, der Niemand geringerer ist als der Urenkel Einsteins.