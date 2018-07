Tom Cruise springt an die Spitze der US-Kinocharts

Die US-amerikanischen Kinocharts erobert ein Film im Sturm. Im neuesten Teil der "Mission: Impossible" – Reihe mit dem Titel "Fallout" kann Cruise wieder mal zeigen, dass er spannendes Actionkino beherrscht.



Als er vom Dach sprang, brach er sich einen Knöchel - aber die Schmerzen bei den Dreharbeiten haben sich für Tom Cruise wohl gelohnt: Mit seinem sechsten Film aus der Reihe "Mission: Impossible" hat es der Hollywood-Star (56) an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts geschafft. "Fallout" spielte am ersten Wochenende in den USA und Kanada 61,5 Millionen Dollar ein (52,7 Millionen Euro), wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete. In Deutschland startet der Spionage-Thriller um den Agenten Ethan Hunt am 2. August.