Tom Hanks macht doch nicht Wunschfilm über die DDR

Oscar-Preisträger Tom Hanks (62) dreht doch keinen Film über den in der DDR bekannten US-Sänger Dean Reed. Der Streifen war eigentlich ein langgehegtes Wunschprojekt des US-Schauspielers.



Seit 2001 hatte Tom Hanks geplant, einen Film über den Sänger Dean Reed (1938-1986) zu drehen, der in die DDR übergesiedelt war und dort berühmt wurde. "Tom ist nicht mehr mit diesem Projekt befasst", teilte sein US-Management auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu den Gründen machte sein Team keine Angaben.