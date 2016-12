"Tomb Raider"-Neuauflage: Besetzung des Bösewichts steht fest

In der Neuauflage der Game-Verfilmung "Tomb Raider" schlüpft nach Angelina Jolie jetzt Alicia Vikander in die Rolle der Lara Croft. Auch die Besetzung des Bösewichts steht jetzt fest.



Oscarpreisträgerin Alicia Vikander tritt in die Fußstapfen von Angelina Jolie und gibt in der "Tomb Raider"-Neuauflage die Abenteuer-Archäologin Lara Croft. Wie Variety jetzt berichtet, ist auch endlich die Rolle des Bösewichts in dem Film besetzt.