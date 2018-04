"Tonio & Julia" startet diese Woche im ZDF

Mit "Tonio & Julia" startet das ZDF eine neue Fernsehfilmserie. Der Pfarrer und die Familientherapeutin müssen Hand in Hand arbeiten.



Julia, gespielt von Oona Devi Liebich, beginnt ihre Arbeit als Familientherapeutin in einer katholischen Beratungsstelle. Dabei trifft sie auf Pfarrer Tonio (Maximilian Grill) - und sie müssen eigentlich zusammenarbeiten. Dabei sind sich die beiden über die richtigen Methoden nicht immer einig, und zu allem Überfluss ist Tonio auch noch ihre alte Jugendliebe. Anfangs wollen die Dorfbewohner natürlich nur mit ihm reden...

Meldungen zu diesem Thema

WM-Qualifikation Frauen: Slowenien gegen Deutschland live im ZDF

Der erste "heute"-Moderator: Carl Weiss ist gestorben

Herzschmerz mit Annette Frier im ZDF



Die neue Filmreihe debütiert diese Woche Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF, nächste Woche folgt bereits die zweite Episode zur gleichen Zeit. Wer so nicht so lange warten möchte, kann bereits beide ab Mittwoch um 10 Uhr in der Mediathek abrufen. Vor der Kamera stehen neben Oona Devi Liebich und Maximilian Grill unter anderem auch Charlotte Schwab, Dietrich Adam und Simon Böer.