Tony Marshall: Deutsches Fernsehen vergisst alte Zuschauer

Die Veröffentlichung seines neuen Albums nutzt Schlagersänger Tony Marshall für einen Rundumschlag gegen die in seinen Augen zu große Orientierung an jungen Zielgruppen im deutschen TV.



Der Schlagersänger Tony Marshall (80) ist unzufrieden mit dem deutschen Fernsehprogramm: Es richtet sich in seinen Augen zu sehr an junge Menschen. "In Deutschland leben 21 Millionen Rentner, die jeden Monat brav ihre TV-Gebühren bezahlen. Das deutsche Fernsehen hat diese Menschen vergessen", sagte Marshall der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch.