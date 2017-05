Tony Marshall im Streit mit ZDF-Fernsehgarten

Der Schlagersänger Tony Marshall wollte im ZDF-Fernsehgarten auftreten und wurde abgelehnt. Nun kritisiert er den Sender öffentlich.



Es wird geschunkelt und gelacht. Das Publikum des "ZDF-Fernsehgarten" gehört größtenteils zum älteren Semester. Der Schlagersänger hielt die Show daher für eine gute Plattform, um sein neuestes Lied zu präsentieren. Doch man lehnte ihn ab. "Poppig und international" sollten die Musik-Acts in der Sendung sein. Dies träfe auf Marshall nicht zu, heißt es vom Sender laut einem Bericht der "Bild".