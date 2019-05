"Top Chef Germany": Anspruchsvolle Shanghai-Küche bei Sat.1

Wie gut kennen sich deutsche Sterne-Köche mit asiatischen Köstlichkeiten aus? Dieser und weiteren Fragen widmet sich heute Abend die zweite Ausgabe der Sat.1-Kochshow "Top Chef Germany".



Um 20.15 Uhr erwartet die Kandidaten in der Berliner "Long March Canteen" eine knifflige Herausforderung. Küchenchef Guanfeng Guang ist wegen seiner modernen Shanghai-Küche nach Sat.1-Meinung beliebt in Berlins Feinschmecker-Szene. In Zweierteams müssen die "Top Chef Germany"-Köche die Gerichte von ihm so originalgetreu wie möglich nachkochen - ohne Rezept und auch ohne zu wissen, was drin ist.