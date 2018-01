Top-Filme für einen abwechslungsreichen Männerabend

Wer sagt, dass man die kalten Winterabende immer Zuhause mit "Netflix and chill" verbringen muss? Am meisten Spaß hat man doch mit Freunden und was spricht eigentlich gegen einen typischen Filmeabend mit einer guten Auswahl, bei der für jederman(n) etwas dabei ist.



Der klassische Western

Zwei glorreiche Halunken (1966) von Sergio Leone gilt nicht umsonst als ein Meilenstein de Westers und ist deshalb einfach ein Muss für jeden Fan des Genres. Der Film verwandelte nicht nur Clint Eastwood in einen Weltstar, sondern hauchte dem etwas vergessenen Western-Genre wieder neues Leben ein. Bei diesem Streifen stimmt einfach alles: die Kulisse, die Musik, die Story, die Dialoge und dazu kommt noch die schauspielerische Meisterleistung.

Der blonde Mann ohne Namen (Clint Eastwood) streift durch den Westen und verdient sein Geld als Kopfgeldjäger. Er fängt den Banditen Tuco (Eli Wallach) ein und liefert ihn bei einem Sheriff ab. Danach entwickeln beide gemeinsam eine Strategie, um auch in den nächsten Orten Geld einzukassieren. Doch die Freundschaft stellt beide auf die Probe und sie kommen in einige Streitereien. Auf dem Weg zu einem Geldschatz, von dem sie durch Zufall erfahren, treffen sie dann auf einen dritten Cowboy (Lee Van Cleef), der sie auf dem Weg zum Schatz begleitet und nichts Gutes im Schilde führt. Eine spannende Reise beginnt.



Der haarsträubende Horrorfilm

The Collector: He Always Takes One (2009) von Patrick Meton und Marcus Dunstan, bekannt von einer der wohl weltbekanntesten Horror-Filmreihe Saw und Feast haben auch mit The Collector ein weiteres Horrormeisterwerk geschaffen. Doch dieser Film unterscheidet sich in mehreren Aspekten von seinen Vorgängern, denn er bietet mehr Einfallsreichtum, eine ikonische Horrorfigur und einen industriellen Soundtrack, der für jeden Horrorliebhaber ein wahrer Leckerbissen ist. Was dem Zuschauer hier Hören und Sehen vergehen lässt, ist sowohl dem Home-Invasion-, als auch dem Terror-Genre tief verpflichtet.

Die Story ist zwar simpel, doch furchterregend, denn das Gefühl des Unwohlseins und der Unsicherheit lässt einen während des ganzen Filmes nicht los. Der Mensch, den du gerade so bereitwillig in dein Heim gelassen hast, führt Böses im Schilde! Du weißt nicht wer, du weißt nicht wann, du weißt nicht wie. Wer nach diesem Film noch den Handwerker unbeaufsichtigt in sein Haus lässt, muss ein dickes Fell haben. Denn was sich als schlichter, mit tragischem Potenzial unterfütterter Thriller ankündigt, steigert sich mehr und mehr zu einem Albtraum allererster Güte. Zwei Einbrecher vollführen einen katzenhaften Tanz, um einander zu erwischen. Die Kamera gleitet schwerelos und stumm durch das Geschehen, jeder der kann, hat sich vor dem Unglück versteckt.