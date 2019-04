"Top-Gear"-Star Richard Hammond wird Moderator bei DMAX

Richard Hammond, bekannt aus der ehemaligen britischen Erfolgsproduktion "Top Gear", bekommt eine eigene Show beim Discovery-Sender DMAX. Ab 2020 heißt es dann: "Richard Hammonds Big".



In "Richard Hammond‘s Big!“ reist der preisgekrönte Gastgeber rund um den Globus - von Großbritannien über Deutschland bis in die USA – auf der Suche nach den größten Konstruktionen und Maschinen des Erdballs. Produziert werden die insgesamt zehn Episoden von Chimp Productions aus Großbritannien.