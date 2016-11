Top-Spiele aus NBA und NHL live bei Sport1 US

In der laufenden NBA-Saison stehen auch zwei deutsche Basketball-Profis auf dem Parkett. Beide werden in den kommenden Tagen auf Sport1 US live zu sehen sein. Aber auch Eishockey-Fans kommen auf ihre Kosten.



Bei Sport1 US stehen in den nächsten Tagen NBA und NHL hoch im Kurs. Los geht es mit Basketball. In der Nacht von Freitag auf Samstag zeigt der Sender zunächst das Match der Chicago Bulls gegen die New York Knicks. Dann steht auch der deutsche Profi Paul Zipser im Fokus, der darauf hofft, auch weiterhin für die Bulls zum Einsatz zu kommen. Mit der Live-Übertragung des Spiels beginnt Sport1 US ab 1.00 Uhr. Am Mittwoch, ebenfalls live ab 1.00 Uhr, geht es für die Atlanta Hawks mit Dennis Schröder gegen die Cleveland Cavaliers.