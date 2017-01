Top-Startwochenende: "Passengers" auf Platz eins der Kinocharts

Das erste Kino-Wochenende für das Action-Abenteuer "Passengers" hatte es in sich. 450.000 Besucher sahen den Film und verhalfen ihm zu Platz eins der deutschen Kinocharts.



Jennifer Lawrence und Chris Pratt spielen Aurora und Jim, zwei Passagiere an Bord eines Raumschiffes. Sie sind auf dem Weg zu einem neuen Leben auf einem anderen Planeten. Der Film "Passengers" ist neu in den deutschen Kinos und schon an die Spitze der Kinocharts geklettert.