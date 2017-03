"Top, die Wette gilt!": Das Erste ehrt Frank Elstner

Der "Wetten, daß"-Erfinder wird bald 75. Das Erste sendet zu Ehren Frank Elstners "Top, die Wette gilt!", sowie eine Nacht lang die besten Shows seiner Karriere.



In der Show "Top, die Wette gilt!" am 8. April um 20.15 Uhr im Ersten werden zahlreiche Wegbegleiter und Profiteure Elstners zu Gast sein. Die Zuschauer dürfen sich auf Michelle Hunziker, Paola Felix, Günther Jauch, oder auch Joko und Klaas freuen.