Topquote für zweiten Makatsch-"Tatort"

Mit dem Umzug von Freiburg nach Mainz hat Hauptkommissarin Ellen Berlinger alias Heike Makatsch eine Million Zuschauer hinzugewonnen. Damit nähert sich die "Tatort"-Ermittlerin der Beliebtheit ihrer Kollegen in Köln und Münster.



Fernsehkommissarin Heike Makatsch (46) ist mit ihrem zweiten "Tatort" noch einmal stark in der Zuschauergunst gestiegen. 9,01 Millionen (25,7 Prozent) schalteten am Ostermontag von 20.15 Uhr an den Fall "Zeit der Frösche" ein, der in Mainz spielt.