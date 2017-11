Topspiele der Basketball Bundesliga im Free-TV

An den nächsten zwei Sonntagen überträgt Sport1 jeweils ein Spitzenspiel aus der EasyCredit Basketball Bundesliga (BBL). Dabei ist der Vorjahreschampion in einer ungewohnten Rolle. Nach drei Niederlagen liegt das Team auf Platz acht.



Am Sonntag treffen die Brose Bamberg auf den Vierten der BBL auf die Fraport Skyliners. Sport1 überträgt die Partie am Sonntag ab 19.15 Uhr. Dabei stellt sich die Frage, ob die Bamberger am 9. Spieltag eine Aufholjagd starten Können oder die Frankfurter um aufgelegten Topscorer Philip Scrubb für den nächsten Dämpfer sorgen.