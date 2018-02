Torsten Peuker neuer trimedialer Chefredakteur beim MDR

Thorsten Peuker ist schon über 26 Jahre beim MDR. Nun bekommt er eine neue Aufgabe im Sender.



Torsten Peuker ist neuer trimedialer Chefredakteur des MDR. Er folgt Stefan Raue, der am 1. September vergangenen Jahres als neuer Intendant zu Deutschlandradio wechselte. Zudem hat Peuker bereits seitdem zusammen mit dem Leipziger MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi die operativen Aufgaben des ersten Chefredakteurs übernommen.