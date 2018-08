Toshiba OLED 55 Zoll (55X9863DA): Besser Fernsehen erleben

Wer die TV-Unterhaltung auf ein neues Level bringen möchte, kommt nicht um das 4K TV-Lineup von Toshiba herum. Mit dem neuen Toshiba OLED 55 Zoll gelingt es das eigene Wohnzimmer in ein Heimkino zu verwandeln.



Wer die TV-Unterhaltung auf ein neues Level bringen möchte, kommt nicht um das 4K TV-Lineup von Toshiba herum. Mit dem neuen Toshiba OLED 55 Zoll gelingt es das eigene Wohnzimmer in ein Heimkino zu verwandeln. Die brillante Auflösung in 4K und Features wie das Dolby Vision HDR erreichen die nächste Ebene der TV-Geräte. Dabei ist es besonders die Dolby-Vision Unterstützung, die viele Technik-Fans vor Freude aufspringen lässt. Toshiba hat mehr als 15 TV-Geräte in Größen zwischen 45 und 75 Zoll auf dem Markt gebracht und damit ein echtes Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet. Damit ist der neue Toshiba OLED 55 Zoll Fernseher eins der besten Produkte seiner Zunft. Wir möchten Ihnen im Folgenden die Vorteile der neusten technischen Fernsehgeneration erläutern. So bekommen Sie im Folgenden einen Überblick über die Funktionen und Neuheiten des Toshiba OLED 55 Zoll Geräts.



Toshiba OLED 55 Zoll jetzt bei Otto

Endlich ist es soweit. Der Versandriese Otto hält als einer der ersten Online Shops den Toshiba OLED 55 Zoll für Technik-Fans. Dabei lässt sich der OLED-Fernseher von Toshiba schon seit einiger Zeit auf Otto.de vorbestellen. Doch nun lassen sich die Geräte auch direkt über den Versandhandel beziehen. Die Nachfrage für die nächste Generation der TV-Geräte ist groß, sodass Kunden schnell zuschlagen sollten.

Meldungen zu diesem Thema

Samsung: Nachrichten auch im Standby auf dem TV

Toshibas Geschäft mit Heimcomputern geht an Sharp

Transparenter Videovorhang von LG Display



Dolby Vision HDR ist nun serienmäßig



Eine große Veränderung des Eine große Veränderung des Toshiba OLED 55 Zoll ist das Feature von Dolby Vision HDR. Dolby Vision ist das bevorzugte HDR-Videoformat, das Filmproduzenten weltweit verwenden. Dynamische Metadaten ermöglichen ein präzises Anpassen der Farb- und Helligkeitswerte in jeder einzelnen Szene und liefern einen optimalen Bildeindruck. Das UHD-Modell unterstützt neben Dolby Vision auch noch die Bilddarstellung in HDR10 und HLG (Hybrid-Log Gamma). Somit macht Toshiba den Zugang zu HDR Inhalten noch einfacher. Damit unterscheidet sich der Toshiba OLED enorm in der Bildqualität von den Vorgängermodellen. Das OLED-Display erzeugt eine einzigartige Bildtiefe und ein sehr fein abgestimmtes Bild. So sind auch kleinste Details in hochauflösender Qualität sichtbar. Auch die Sound Feature Packages heben das TV-Erlebnis auf die nächste Stufe.



Sound by Onkyo – brillante Soundqualität genießen



Die Spezialisten von Onkyo haben die Soundqualität des Toshiba OLED optimiert und die Soundqualität nahe der Perfektion angepasst. Dank des Know-hows der Onkyo Ingenieure entsteht ein optimaler Raumklang, egal von welchem Sitzplatz aus. Abgerundet wird die Soundausstattung durch DTS HD und DTS TruSurround. Die OLED-Modelle verfügen zudem über einen eingebauten Subwoofer und bringen das Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer.



Smart-TV-System integriert



Der Toshiba OLED 55 Zoll bietet alles was es für einen gemütlichen Fernsehabend benötigt. Durch die integrierte Smart-TV-Funktion lässt sich nicht nur ein Webbrowser aufrufen, sondern auch eine Vielzahl von Apps und Widgets nutzen. So lässt sich das TV-Vergnügen durch Streamingportale wie Netflix, Maxdome und Co. erweitern.