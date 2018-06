Toshibas Geschäft mit Heimcomputern geht an Sharp

Sharp kauft Computersparte von Toshiba. Das japanische Unternehmen versucht sich seit längerem durch den Verkauf von einzelnen Sparten gesund zu schrumpfen.



Gut 4 Milliarden Yen, umgerechnet 31 Millionen Euro, legt Sharp auf den Tisch, um sich von dem, japanischen Technologiekonzern Toshiba 81,1 Prozent der Sparte Toshiba Client Solutions zu ergattern. Das berichtet die "Neue Züricher Zeitung".