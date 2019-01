Tote Hose beim TV: Menschen unter 50 schauen kaum noch Fernsehen

Schlechte Nachrichten für die TV-Welt: Beim Großteil der Menschen unter 50 Jahren bleibt der Fernseher aus.



Schaut man sich die nackten Zahlen an, dann sieht es gar nicht so schlimm aus beim Fernsehkonsum der Deutschen. Im vergangenen Jahr wurden durchschnittlich 217 Minuten Fernsehen geschaut. Das sind dreieinhalb Stunden pro Tag. Allerdings - und jetzt kommt der eigentliche Haken: Davon gehen 315 Minuten auf das Konto der über 50-Jährigen.