Tote und Stimmen aus dem Nichts - neuer "Tatort" aus Freiburg

Ein ungeklärter Doppelmord, eine mysteriöse Brandleiche, zwei übermüdete Kommissare und ein verwirrter Jurastudent. Der "Tatort" aus dem Schwarzwald bringt am Tag vor Heiligabend einen prominent besetzten Krimi auf den Bildschirm. "Damian" ist der dritte Fall des Schwarzwälder "Tatort"-Teams, das seit mehr als einem Jahr für die ARD-Krimireihe im Einsatz ist. Er gibt, nicht nur den Ermittlern, viele Rätsel auf. Ausgestrahlt wird die 90-Minuten-Folge an diesem Sonntag, 20.15 Uhr, im Ersten.