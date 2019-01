"Totengebet": Jan Josef Liefers kehrt als Anwalt Vernau zurück

Vier Mal trat Jan Josef Liefers im ZDF als Anwalt Vernau an. Nach dem Tod von Regisseur Carlo Rola, der alle Filme inszenierte, war die Vernau-Zukunft zunächst unklar.



Wenn "Tatort"-Star Jan Josef Liefers in den vergangenen Jahren aus der Münsteraner Gerichtsmedizin ins Berliner Anwaltsbüro von Joachim Vernau gewechselt ist, dann holte er auch für das ZDF Top-Quoten. Vier Filme der Reihe nach den Büchern von Krimiautorin Elisabeth Herrmann waren von 2012 bis 2016 zu sehen, "Die letze Instanz" (2014) sicherte sich mit rund 7,7 Millionen Zuschauern den besten Wert. Drei Jahre liegt der vorerst letzte Film "Die siebte Stunde", den allerdings rund zwei Millionen Zuschauer weniger einschalteten, zurück. Nach dem Tod von Regisseur Carlo Rola 2016 war die Zukunft der Reihe offen. Nun kehrt Liefers am Montag (20.15 Uhr) als Vernau zurück - mit "Totengebet" und "erwachsener", wie der Schauspieler über seine Figur sagt.