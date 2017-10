Totgesagte leben länger: TV bleibt Publikumsliebling

Entgegen vieler Prognosen ist das lineare Fernsehen immer noch der Publikumsliebling quer durch alle Altersgruppen. Je nach Nutzersegment lag der Anteil der Nutzer, die überwiegend Angebote des klassischen Fernsehens konsumieren, zwischen 75 und fast 100 Prozent.



Video-on-Demand (VoD) kann dagegen besonders bei jungen Menschen und Familien punkten. Die Verbreitung liegt hier zwischen 50 und fast 70 Prozent. Bei der älteren Verbrauchergruppe begeistern sich nur ein Fünftel für die VoD Angebote. Dies ergab sich aus dem zweiten Teil des Deloitte Media Consumer Survey 2017.